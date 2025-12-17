Cade da 2 metri d' altezza e batte la testa | operaio portato al Civile

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina presso la ditta Asonext di Ospitaletto. Un operaio è caduto da un'altezza di due metri, battendo la testa. L'evento è avvenuto prima dell'alba di mercoledì 17 dicembre e ha richiesto il tempestivo intervento dei soccorsi.

