Cade da 2 metri d' altezza e batte la testa | operaio portato al Civile

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina presso la ditta Asonext di Ospitaletto. Un operaio è caduto da un'altezza di due metri, battendo la testa. L'evento è avvenuto prima dell'alba di mercoledì 17 dicembre e ha richiesto il tempestivo intervento dei soccorsi.

Ancora prima dell’alba di oggi, mercoledì 17 dicembre, si è verificato un  infortunio sul lavoro presso la ditta Asonext di Ospitaletto, in via Seriola.L’allarme è scattato alle poco dopo le 5, quando un operaio di 29 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta da un’impalcatura alta circa due. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

