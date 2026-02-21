Openai smart speaker potrebbe aumentare l’inquietudine con una telecamera per osservarti

OpenAI sta lavorando a un nuovo altoparlante intelligente dotato di telecamera, suscitando preoccupazioni sulla privacy. La società, guidata da Jony Ive, ha presentato tre progetti hardware, tra cui anche occhiali smart e una lampada con funzionalità avanzate. La presenza di una telecamera integrata nell’altoparlante potrebbe permettere di osservare gli utenti in casa. La notizia ha già suscitato discussioni tra esperti e utenti sulla sicurezza dei dati personali.

OpenAI si dedica allo sviluppo di dispositivi hardware, affidando la guida creativa a Jony Ive. Le informazioni disponibili indicano la presenza di un portfolio di tre prodotti in fase di progettazione: occhiali intelligenti, una lampada smart e un altoparlante con camera. L'obiettivo è offrire esperienze integrate con IA, mirate a contestualizzare l'interazione con l'utente e a estendere le capacità di assistenza digitale oltre i tradizionali software. openai hardware in sviluppo: direzione e obiettivi. il progetto hardware di openai sembra orientato a dispositivi indossabili e ambienti intelligenti, con una particolare attenzione alla personalizzazione e al contesto.

