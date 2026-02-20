OpenAI | IA oltre il software speaker spia e occhiali smart in arrivo
OpenAI ha annunciato di voler sviluppare nuovi dispositivi hardware, come speaker, occhiali intelligenti e lampade connessi. La decisione nasce dalla crescente richiesta di tecnologia integrata nelle case e nelle persone. La società di Altman e Ive vuole portare l’intelligenza artificiale anche fuori dallo schermo, creando prodotti che interagiscono direttamente con gli utenti. Nei prossimi mesi, queste novità arriveranno nei negozi, puntando a rivoluzionare l’uso quotidiano delle tecnologie intelligenti.
OpenAI punta all'hardware: speaker, occhiali e lampade intelligenti nel piano di Altman e Ive. OpenAI, la società leader nel campo dell'intelligenza artificiale, sta estendendo il suo raggio d'azione oltre il software, lanciandosi nella produzione di dispositivi hardware. Il progetto, guidato dal CEO Sam Altman e dall'ex responsabile del design di Apple Jony Ive, prevede lo sviluppo di uno smart speaker, occhiali intelligenti e una lampada connessa, con l'obiettivo di integrare l'IA nella vita quotidiana degli utenti. Lo smart speaker: un assistente proattivo e connesso. Il primo prodotto a concretizzarsi sarà uno smart speaker, atteso sul mercato il prossimo anno.
