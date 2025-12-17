Il Tar Toscana ha respinto il ricorso di alcuni residenti della valle di Rimezzano contro l’ampliamento della sede dell’International School of Florence. Dopo due anni, la sentenza conferma l’autorizzazione del Comune, ritenendo legittime le delibere approvate nel 2023. La decisione rappresenta una vittoria per l’istituzione scolastica e le istituzioni locali coinvolte nel progetto.

Scuola americana, vittoria 'morale'. Il Tar rigetta il ricorso dei cittadini

Dopo due anni arriva la sentenza del Tar Toscana sul ricorso presentato da un gruppo di residenti della valle di Rimezzano: che chiedevano l’annullamento delle delibere del consiglio comunale del 2023 che davano il parere favorevole all’ampliamento della sede dell’" International School of Florence " di via del Carota, progetto inserito nel piano operativo comunale. Il tribunale ha respinto il ricorso: definendo che il Comune ha legittimamente esercitato il proprio potere pianificatorio. Le criticità sollevate dai cittadini (paesaggio, traffico, rumore, rischio idraulico) sono state riconosciute, ma rinviate a una successiva fase attuativa tramite progetto unitario convenzionato (PUC), la VAS (valutazione ambientale strategica) è ritenuta adeguata. Lanazione.it

