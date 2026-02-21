Omoda 7 SHS-P Il Suv di alta qualità con il super ibrido

Omoda 7 SHS-P ha attirato l’attenzione con il suo sistema ibrido plug-in, che permette di percorrere diversi chilometri in modalità elettrica. Il SUV di fascia media offre un interno spazioso e dotato di tecnologia avanzata, ideale per le famiglie. La sua presenza nel mercato ha suscitato interesse tra chi cerca un veicolo versatile e efficiente. La casa produttrice ha annunciato che sarà disponibile nelle concessionarie a partire dal prossimo mese.

© Quotidiano.net - Omoda 7 SHS-P. Il Suv di alta qualità con il super ibrido

di Francesco Forni Omoda 7 SHS-P si presenta nel segmento dei Suv medi con una proposta plug-in hybrid che abbina spazio per la famiglia, tecnologia di bordo evoluta e una dotazione completa pensata per l’uso quotidiano. La carrozzeria lunga 4,66 metri definisce proporzioni equilibrate, gruppi ottici sottili e una firma luminosa che costruisce un’identità riconoscibile senza ricorrere a soluzioni stilistiche eccessive. Sotto il cofano lavora il sistema SHS-P Super Hybrid che unisce un motore 1.5 con due unità elettriche, soluzione che sviluppa 279 cavalli complessivi. L’energia arriva da una batteria da 18,4 kWh abbinata a un serbatoio da 60 litri, schema che consente fino a 92 km in elettrico e oltre 1.🔗 Leggi su Quotidiano.net Omoda 7 Shs-P, al debutto in Italia il nuovo crossover ibrido plug-inNelle concessionarie italiane arriva Omoda 7 Shs-P, il nuovo crossover ibrido plug-in del marchio cinese Omoda & Jaecoo. Omoda 7 Shs-P, il crossover ibrido plug-in visto da vicino: consumi, prezzi e versioniLa Omoda 7 Shs-P arriva nei concessionari italiani. Prova Omoda 7 SHS-P: il SUV cinese ibrido plug in Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vendo Omoda Omoda 7 SHS-P 1.5 tgdi phev Premium nuova a Modugno, Bari (codice 15527368); Quando l’ansia da ricarica diventa solo un ricordo: cos’è il super ibrido di Omoda 7; Omoda 7 SHS-P. Il Suv di alta qualità con il super ibrido; Omoda 7 SHS-P. Omoda 7 SHS-P 2026: il nuovo crossover Super Hybrid arriva in ItaliaOmoda 7 SHS-P 2026 debutta in Italia con motore Super Hybrid da 279 CV, due allestimenti, autonomia oltre 1.200 km e tecnologie avanzate tra sicurezza e comfort. infomotori.com Omoda 7 SHS-P, la prova del Il Fatto.it – Il comfort high-tech che convince – FOTOBrillante alla partenza, accogliente nei dettagli e capace di viaggiare a lungo alternando corrente e benzina senza stress. Il listino? Parte da 38.900 euro ... ilfattoquotidiano.it La Omoda 7 è il nuovo modello del marchio che, insieme a Jaecoo, appartiene al costruttore cinese Chery e si va a posizionare tra la Omoda 5 e la Omoda 9. Come dimensioni si posiziona nella parte alta del segmento C, dove si trovano SUV e crossover co - facebook.com facebook