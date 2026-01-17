Omoda 7 Shs-P al debutto in Italia il nuovo crossover ibrido plug-in

Nelle concessionarie italiane arriva Omoda 7 Shs-P, il nuovo crossover ibrido plug-in del marchio cinese Omoda & Jaecoo. Dotato di tecnologia Super Hybrid, offre una potenza complessiva di 279 CV e un’autonomia superiore a 1.000 km. Un veicolo pensato per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e efficienza, con un design moderno e tecnologie avanzate.

Nelle concessionarie italiane spazio all'ultimo modello del marchio cinese Omoda & Jaecoo. Con la nuova tecnologia Super Hybrid ha una potenza totale di 279 Cv e un'autonomia complessiva di oltre 1.200 km. Due gli allestimenti a disposizione: Pure e Premium Per Omoda & Jaecoo è arrivato il momento del debutto sul mercato italiano di un nuovo modello: si tratta infatti del lancio nel nostro Paese di Omoda 7 Shs-P, ovvero il nuovo crossover ibrido plug-in del marchio cinese del gruppo Chery. Con un design distintivo e una tecnologia intelligente a bordo, il veicolo adotta il Super Hybrid System di nuova generazione, presentato lo scorso settembre in un evento a Milano.

