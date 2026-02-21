Omicidio Bernabucci la maggior parte delle ferite a volto e mani | Ha tentato di difendersi

Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio di 51 anni, è stato aggredito a Santa Lucia, a Viterbo, e ha subito 27 ferite da arma da taglio. La maggior parte delle ferite si trova su volto e mani, indicando che ha tentato di proteggersi dall’attacco. L’aggressione ha lasciato tracce evidenti sulla sua pelle, con ferite profonde e tagli evidenti. La scena mostra chiaramente che Bernabucci si è difeso con tutte le sue forze durante l’attacco.

Durante l'autopsia sul corpo del 51enne ucciso a Santa Lucia sono state contate 27 lesioni da arma da taglio. Al via l'esame dei messaggi tra la vittima e David Ernesti nelle ore prima del delitto Sul corpo di Giovanni Bernabucci, il 51enne ultrà della Lazio ucciso nell'omicidio a Santa Lucia a Viterbo, ventisette ferite da arma da taglio, molte delle quali concentrate nella parte superiore del corpo, tra mani e volto, ritenute compatibili con lesioni da difesa. Poi le coltellate, inferte con una lama a punta lunga 20 centimetri, a torace, gambe e schiena. Ma anche ecchimosi e contusioni, segno della violenta colluttazione con David Ernesti, il 46enne accusato del delitto del 13 febbraio.