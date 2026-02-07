La giovane Zoe Trinchero, di appena 17 anni, è stata trovata morta a Nizza Monferrato. La ragazza era stata picchiata e strangolata, e aveva cercato di difendersi urlando. La polizia sta indagando sul caso, che ha sconvolto la comunità.

Aveva solo 17 anni Zoe Trinchero, la ragazza trovata morta a Nizza Monferrato dopo essere stata gettata in un fiume. Un ragazzo di vent'anni che si era invaghito di lei, Alex Manna, è stato fermato per l'omicidio e avrebbe confessato davanti a pm e carabinieri: a spingerlo sarebbe stato un no di Zoe. Secondo le prime ricostruzioni investigative, i due non avevano una relazione sentimentale e il giovane risulterebbe già legato a un'altra persona, circostanza che non gli avrebbe impedito di tentare un approccio anche con la vittima. Picchiata a pugni e strangolata Di fronte al rifiuto della ragazza, sarebbe scattata una reazione violenta culminata nell'aggressione mortale. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Zoe Trinchero, com'è morta la 17enne: «Picchiata a pugni al volto e strangolata. Ha urlato e tentato di difendersi»

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, nel fiume di Nizza Monferrato.

