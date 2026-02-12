A poche settimane dal debutto di Highguard, Wildlight Entertainment si trova al centro di una crisi. Secondo quanto scritto su LinkedIn dal designer Alex Graner, la maggior parte del team è stata licenziata. La notizia circola velocemente e mette in dubbio il futuro del progetto.

A poche settimane dal debutto di Highguard, emergono notizie critiche per Wildlight Entertainment. Secondo quanto dichiarato su LinkedIn dal designer Alex Graner, “ la maggior parte del team ” sarebbe stata licenziata. La notizia è stata condivisa anche da altri sviluppatori del progetto, tra cui figure chiave dell’audio e della produzione. Al momento, lo studio non ha rilasciato commenti ufficiali. VGC segnala che Graner, che in passato ha lavorato su Apex Legends e Battlefield 6, ha scritto: “Purtroppo, insieme alla maggior parte del team di Wildlight, oggi sono stato licenziato. Fa particolarmente male perché c’erano molti contenuti non ancora pubblicati su cui io e altri avevamo lavorato per Highguard e che aspettavo con entusiasmo di vedere nel gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Wildlight, il team di Highguard ha licenziato la maggior parte del personale

Wildlight Entertainment ha lanciato il primo aggiornamento di Highguard, il suo sparatutto raid free-to-play.

Wildlight ha appena lanciato un nuovo aggiornamento di Highguard e ha annunciato l’arrivo dell’Episodio 2.

Highguard, il team non si aspettava la valanga di odio dei giocatori ma continua a credere nel giocoHighguard, sparatutto free-to-play appena pubblicato, non ha avuto l’esordio che Wildlight Entertainment si aspettava. msn.com

Highguard: il 5v5 convince, Wildlight punta su una community appassionataHighguard prova a rilanciarsi dopo un debutto difficile: la modalità 5v5 convince i giocatori. Wildlight punta sul supporto della community. vgmag.it

