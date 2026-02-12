Wildlight il team di Highguard ha licenziato la maggior parte del personale

Da game-experience.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche settimane dal debutto di Highguard, Wildlight Entertainment si trova al centro di una crisi. Secondo quanto scritto su LinkedIn dal designer Alex Graner, la maggior parte del team è stata licenziata. La notizia circola velocemente e mette in dubbio il futuro del progetto.

A poche settimane dal debutto di Highguard, emergono notizie critiche per Wildlight Entertainment. Secondo quanto dichiarato su LinkedIn dal designer Alex Graner, “ la maggior parte del team ” sarebbe stata licenziata. La notizia è stata condivisa anche da altri sviluppatori del progetto, tra cui figure chiave dell’audio e della produzione. Al momento, lo studio non ha rilasciato commenti ufficiali. VGC segnala che Graner, che in passato ha lavorato su Apex Legends e Battlefield 6, ha scritto: “Purtroppo, insieme alla maggior parte del team di Wildlight, oggi sono stato licenziato. Fa particolarmente male perché c’erano molti contenuti non ancora pubblicati su cui io e altri avevamo lavorato per Highguard e che aspettavo con entusiasmo di vedere nel gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

wildlight il team di highguard ha licenziato la maggior parte del personale

© Game-experience.it - Wildlight, il team di Highguard ha licenziato la maggior parte del personale

Approfondimenti su Wildlight Highguard

Highguard, Wildlight lancia il primo aggiornamento ed una modalità 5v5

Wildlight Entertainment ha lanciato il primo aggiornamento di Highguard, il suo sparatutto raid free-to-play.

Highguard, Wildlight rilascia il nuovo aggiornamento e l’Episodio 2 con un trailer dedicato

Wildlight ha appena lanciato un nuovo aggiornamento di Highguard e ha annunciato l’arrivo dell’Episodio 2.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Wildlight Highguard

Argomenti discussi: Wildlight, il team di Highguard ha licenziato la maggior parte del personale; La storia di Highguard lancia l'Episodio 2 con un trailer notevole; Highguard Recensione: lo shooter presentato ai TGA 2025 non riesce a brillare; Highguard, la recensione.

wildlight il team diHighguard, il team non si aspettava la valanga di odio dei giocatori ma continua a credere nel giocoHighguard, sparatutto free-to-play appena pubblicato, non ha avuto l’esordio che Wildlight Entertainment si aspettava. msn.com

Highguard: il 5v5 convince, Wildlight punta su una community appassionataHighguard prova a rilanciarsi dopo un debutto difficile: la modalità 5v5 convince i giocatori. Wildlight punta sul supporto della community. vgmag.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.