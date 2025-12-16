Omaggio ai Pink Floyd benemerenze e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Scopri le proposte per questa sera a Bergamo e provincia, tra eventi natalizi, musica, cultura e solidarietà. Dalle piste di pattinaggio alle casette di Natale, dal concerto in omaggio ai Pink Floyd alle cerimonie istituzionali, c’è un’ampia scelta per trascorrere una serata ricca di emozioni e intrattenimento.
Il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, le casette di Natale e la pista di pattinaggio a ChorusLife, il concerto solidale in omaggio ai Pink Floyd al Teatro Donizetti, la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze al Teatro Sociale, il festival del cine espanol y latinoamericano al Conca Verde, il gruppo di lettura a Treviglio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 16 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Bergamonews.it
