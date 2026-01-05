Perché a Milano 18mila persone hanno rinunciato a curarsi

Da milanotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, circa 18.000 persone hanno rinunciato a ricevere cure mediche. Le barriere legali, sociali e culturali spesso limitano l'accesso ai servizi sanitari, soprattutto per gli immigrati regolari e le donne straniere. Questa situazione evidenzia le difficoltà di garantire un’assistenza sanitaria universale e il bisogno di politiche più inclusive e attente alle diverse esigenze.

Se sei un immigrato regolare, non è detto che tu abbia il diritto di essere curato. Se sei una donna straniera, la tua salute sessuale e riproduttiva non sono garantite. Se non sei digitalizzato, rischi di non poter prenotare una visita medica. A Milano, nella città dove tutto può succedere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

