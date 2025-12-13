Riccardo Zanotti PTN per Sony vale due volte Tommaso Paradiso Nell’ultimo anno ha guadagnato sei volte di più e ha sottoscritto due polizze vita Generali

Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, è valutato il doppio di Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti. Nell’ultimo anno, il suo guadagno è aumentato di sei volte, e ha sottoscritto due polizze vita Generali. La Sony Music Entertainment attribuisce a Zanotti un valore superiore rispetto a Paradiso, evidenziando la sua crescita nel settore musicale.

La Sony Music Entertainment ritiene che Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari valga il doppio di Tommaso Paradiso, ora solista e in passato frontman del gruppo Thegiornalisti. Lo si apprende dagli ultimi bilanci delle sue società musicali dei cantanti, la "Hermann srl" interamente posseduta da Zanotti e la "The sold out music srl" di cui Tommaso Paradiso detiene il 60% del capitale, mentre il restante 40% è intestato alla mamma Nazaria. Il minimo garantito sulle royalties musicali riportato nel bilancio della società di Zanotti è infatti di 582.852 euro, mentre quello riportato nei conti della società di Paradiso è di 200.

