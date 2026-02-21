Oltre 200 milioni tra PNRR Regione e aeroporto | ecco tutti gli interventi che cambiano il territorio
Il governo ha stanziato oltre 200 milioni di euro provenienti da fondi PNRR, Regione e investimenti aeroportuali per potenziare la zona di Fiumicino. Questi fondi finanzieranno lavori per migliorare le strade, i collegamenti e i servizi dell’aeroporto, coinvolgendo diverse aziende locali. La proposta mira a rendere più efficiente il traffico e a creare nuove opportunità per le imprese della zona. I lavori inizieranno nei prossimi mesi e interesseranno diversi quartieri.
Fiumicino, 21 febbraio 2026 – Oltre duecento milioni di euro tra fondi PNRR, programmazione regionale e investimenti infrastrutturali con ricaduta diretta sul territorio. È questa la dimensione economica che emerge dai database pubblici e dagli atti ufficiali consultabili per Fiumicino nel biennio 2025-2026. Il primo livello di intervento è quello regionale. Con determinazione n. G00835 del 24 gennaio 2025, la Regione Lazio ha formalizzato l’affidamento dei lavori per la raccolta del materiale galleggiante sul tratto terminale del Tevere, con estensione fino al Comune di Fiumicino. L’importo a base di gara era pari a 322.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
