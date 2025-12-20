Pnrr in Emilia Romagna | oltre 200 milioni per asili nido e scuole materne ma i progetti sono in ritardo Tutti i dati

Bologna, 20 dicembre 2025 — C’è una fotografia nitida, ma non priva di ombre, dello stato di salute dell’ istruzione italiana alla vigilia dell’ultimo miglio del Pnrr. A scattarla è la Fondazione Agnelli, che ha reso pubblico oggi il rapporto ‘Il Pnrr per l’Istruzione: a che punto siamo?’, un’analisi aggiornata sull’avanzamento della spesa e dei progetti per servizi educativi, scuola e università, quando mancano appena otto mesi alla conclusione del Piano. Un documento atteso, che entra nel dettaglio delle politiche per l’infanzia e della transizione digitale del sistema scolastico, con dati disaggregati regione per regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

