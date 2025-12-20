Pnrr in Emilia Romagna | oltre 200 milioni per asili nido e scuole materne ma i progetti sono in ritardo Tutti i dati
Bologna, 20 dicembre 2025 — C’è una fotografia nitida, ma non priva di ombre, dello stato di salute dell’ istruzione italiana alla vigilia dell’ultimo miglio del Pnrr. A scattarla è la Fondazione Agnelli, che ha reso pubblico oggi il rapporto ‘Il Pnrr per l’Istruzione: a che punto siamo?’, un’analisi aggiornata sull’avanzamento della spesa e dei progetti per servizi educativi, scuola e università, quando mancano appena otto mesi alla conclusione del Piano. Un documento atteso, che entra nel dettaglio delle politiche per l’infanzia e della transizione digitale del sistema scolastico, con dati disaggregati regione per regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Asili nido, in Emilia-Romagna oltre 700 nuovi posti nell’anno educativo 2025-2026
Leggi anche: Asili nido, in Emilia-Romagna 727 nuovi posti e rette in calo: la mappa provincia per provincia
Pnrr in Emilia Romagna: oltre 200 milioni per asili nido e scuole materne, ma i progetti sono in ritardo. Tutti i dati; Russi, nel 2025 dalla Regione Emilia-Romagna contributi per oltre 1 milione di euro; Concorso docenti PNRR 3: verso le prove orali, attesa per lettere estratte e soglie di accesso; Diritto allo studio: grazie all’Università, a Parma garantito il 100% delle borse per le persone aventi diritto.
PNRR in Emilia Romagna: oltre 200 milioni per asili nido e scuole materne, ma i progetti sono in ritardo. Tutti i dati - Il rapporto della Fondazione Agnelli certifica il forte impegno del territorio su infanzia e istruzione, con un numero elevato di interventi finanziati (tra cui più posti nei nido) e una capacità di s ... msn.com
Bando CER in Emilia Romagna, fino a € 150mila a progetto - Tutte le informazioni essenziali sul nuovo Bando CER dell'Emilia Romagna 2026: incentivi, criteri, spese ammissibili e scadenze ... rinnovabili.it
In Emilia-Romagna 798 milioni di euro per la ricerca dal Pnrr - Romagna è la quarta regione italiana per accesso ai finanziamenti della missione 'Dalla ricerca all'impresa' del Pnrr. ansa.it
Andrea Gnassi: “Taglio del 64% dei fondi PNRR destinati alle Comunità Energetiche Rinnovabili: in Emilia Romagna si colpiscono cittadini e imprese minando progetti già pronti e territori. Il Governo rifinanzi le CER e proroghi i termini dei finanziamenti” - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.