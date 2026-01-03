Terni oltre settanta milioni dal Pnrr | Cabina di regia sorveglianza periodica e complessità in alcuni cantieri GLI INTERVENTI

Terni ha ricevuto oltre settanta milioni di euro dal PNRR, destinati a interventi significativi sul territorio. La gestione di questi fondi prevede una cabina di regia, controlli periodici e la gestione di alcune complessità nei cantieri. Questo patrimonio deriva da un’eredità della precedente amministrazione, che ha avviato numerosi progetti grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Un testimone ereditato dalla precedente giunta, che ha permesso di realizzare importanti e molteplici interventi con le risorse del Pnrr. Secondo una stima sommaria infatti sono oltre settanta i milioni di euro a disposizione (74 milioni e 455 mila euro circa) per realizzare i progetti inerenti.

