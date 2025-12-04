Roma operazione decoro a ridosso della Tangenziale | rimossi oltre 15 metri cubi di rifiuti

Roma, 4 dicembre 2025 – Proseguono le azioni di ripristino del decoro da parte della Polizia Locale di Roma Capitale: è durato diverse ore l’ultimo intervento eseguito dagli agenti del II Gruppo Parioli nell’area a ridosso della Tangenziale, sotto la rampa che da via Nomentana immette sulla Circonvallazione Salaria, direzione Stadio Olimpico, al fine di ripristinare la pulizia, il decoro e le condizioni di sicurezza del sito, occupato da un insediamento abusivo composto da tende, vari giacigli e un notevole quantitativo di rifiuti. Grazie all’intervento di personale Ama sono stati rimossi 15 metri cubi di masserizie e suppellettili varie, oltreché diversi pannelli metallici, per asportare i quali si è reso necessario l’intervento di un mezzo speciale messo a disposizione dalle Ferrovie dello Stato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

