Oltre 150 tartarughe giganti liberate sull’isola di Floreana | erano scomparse più di un secolo fa

Il Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador ha diffuso un video che mostra i guardaparco mentre rilasciano oltre 150 tartarughe giganti sull’isola di Floreana, dove non si vedevano da più di cento anni. La causa di questa operazione risale a un progetto di recupero per ripopolare le specie autoctone. Le tartarughe, molte delle quali erano state trovate in cattive condizioni in centri di recupero, tornano a vivere nel loro habitat naturale. La scena si svolge tra la vegetazione lussureggiante dell’isola.

Un filmato diffuso dal Ministero dell'Ambiente dell'Ecuador mostra i guardaparco che liberano le tartarughe giganti. Piu' di 150 tartarughe giganti sono state reintrodotte sull'isola di Floreana, nel famoso arcipelago delle Galapagos, in Ecuador, dove erano scomparse piu' di un secolo fa.

Galapagos, 158 tartarughe liberate sull'isola FloreanaLe tartarughe giganti sono state liberate sull’isola Floreana nelle Galápagos, un evento che segna il ritorno di questa specie sull’isola dopo quasi 150 anni.

Salvate da ami e plastica, due tartarughe tornano in mare: liberate alla CalaDue tartarughe Caretta caretta, trovate con ami conficcati e tracce di plastica ingerita, sono state salvate e curate.

