Salvate da ami e plastica due tartarughe tornano in mare | liberate alla Cala

Due tartarughe Caretta caretta, trovate con ami conficcati e tracce di plastica ingerita, sono state salvate e curate. Dopo un percorso di recupero, sono state liberate in mare alla Cala, simbolo di speranza e di impegno per la tutela delle specie marine.

Avevano ami conficcati, segni di plastica ingerita, ferite provocate da incidenti in mare. Due tartarughe Caretta caretta sono state salvate, curate con pazienza e riportate lentamente alla vita. Dopo mesi di terapie e riabilitazione al centro di referenza nazionale dell'istituto zooprofilattico.

