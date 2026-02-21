Galapagos 158 tartarughe liberate sull' isola Floreana

Le tartarughe giganti sono state liberate sull’isola Floreana nelle Galápagos, un evento che segna il ritorno di questa specie sull’isola dopo quasi 150 anni. La decisione deriva da un progetto di recupero ambientale volto a ripopolare l’ecosistema locale, gravemente danneggiato. Decine di giovani esemplari sono stati rilasciati per favorire la ricostruzione dell’habitat naturale. L’intervento si inserisce in un piano di tutela e ripristino della biodiversità.

Quasi 150 anni dopo che le ultime tartarughe giganti furono rimosse dall’isola Floreana nell’arcipelago delle Galápagos in Ecuador, la specie è tornata alla ribalta venerdì, quando decine di giovani esemplari sono stati rilasciati nell’ambiente per iniziare a ripristinare l’ecosistema impoverito dell’isola. I 158 nuovi arrivati, di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, hanno iniziato a esplorare l’habitat che sono destinati a rimodellare nei prossimi anni. Il loro rilascio è avvenuto in tempi perfetti con l’arrivo delle prime piogge della stagione. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

