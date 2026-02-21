Olimpiadi | negli Aerials gli Stati Uniti spezzano l' egemonia della Cina

Gli Stati Uniti vincono gli Aerials alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, rompendo la supremazia della Cina nella disciplina. La causa è la performance convincente degli atleti americani, che superano le aspettative e conquistano due medaglie d’oro. La gara si svolge sotto gli occhi di un pubblico entusiasta, che assiste a salti spettacolari e atterraggi impeccabili. La vittoria segna un cambio di passo nel freestyle ski, con gli USA che si affermano come protagonisti.

Dopo il doppio oro nelle prove individuali, sia al maschile, sia al femminile, la Cina è costretta ad abdicare negli Aerials di freestyle ski a Livigno alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Oggi nel Piccolo Tibet, infatti, sono stati gli Stati Uniti a conquistare la medaglia d'oro nella prova a squadre miste: gli Usa, il cui team è stato formato da Kaila Kuhn, Connor Curran e Christopher Lillis, hanno dominato già la finale 1, che hanno chiuso in testa con 351,23 punti e poi si sono confermati anche nella finale 2 a cui hanno avuto accesso solo le prime quattro squadre della finale 1 con il punteggio di 325. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

