Olimpiadi | negli Aerials gli Stati Uniti spezzano l' egemonia della Cina
Gli Stati Uniti vincono gli Aerials alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, rompendo la supremazia della Cina nella disciplina. La causa è la performance convincente degli atleti americani, che superano le aspettative e conquistano due medaglie d’oro. La gara si svolge sotto gli occhi di un pubblico entusiasta, che assiste a salti spettacolari e atterraggi impeccabili. La vittoria segna un cambio di passo nel freestyle ski, con gli USA che si affermano come protagonisti.
Dopo il doppio oro nelle prove individuali, sia al maschile, sia al femminile, la Cina è costretta ad abdicare negli Aerials di freestyle ski a Livigno alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Oggi nel Piccolo Tibet, infatti, sono stati gli Stati Uniti a conquistare la medaglia d'oro nella prova a squadre miste: gli Usa, il cui team è stato formato da Kaila Kuhn, Connor Curran e Christopher Lillis, hanno dominato già la finale 1, che hanno chiuso in testa con 351,23 punti e poi si sono confermati anche nella finale 2 a cui hanno avuto accesso solo le prime quattro squadre della finale 1 con il punteggio di 325. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Olimpiadi: negli Aerials a Livigno continua il dominio della CinaDurante la competizione di Aerials a Livigno, la Cina ha confermato la sua superiorità, vincendo ancora una volta.
Freestyle, la Cina domina la gara a coppie miste Aerials a Secret Garden. Sul podio anche gli Stati UnitiNella seconda tappa della Coppa del Mondo di Aerials 2025-2026, si è svolta la gara a coppie miste a Secret Garden.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi: negli Aerials a Livigno continua il dominio della Cina; Rinviate le gare di aerials alle Olimpiadi: cos’è successo a Livigno e il nuovo programma; Alle Olimpiadi c’è una disciplina sugli sci in cui non serve saper sciare bene: ecco gli Aerials; Love is in the Aerials: marito e moglie d'oro nella stessa specialità del freestyle.
I coniugi cinesi Wang e Xu oro negli Aerials e poi bronzo insiemeNel mixed team completato da Li Tianma arriva un'altra medaglia a Milano-Cortina ... msn.com
L'impresa storica per una coppia cinese: doppio oro negli aerials per moglie e maritoI Giochi Olimpici del 2026 continuano a regalare storie destinate a entrare nella memoria collettiva. Tra queste, spicca l’impresa straordinaria di una coppia cinese che ha ... ilmessaggero.it
Dalla Svezia agli Stati Uniti, la Princess Cake nata per le figlie di re Gustavo V è diventata un’icona: ecco storia, ingredienti e segreti del dolce - facebook.com facebook
Cautela e responsabilità, perché per noi gli #StatiUniti sono il principale partner commerciale extra UE, ma anche il più importante partner politico. È quanto ho riaffermato nel mio intervento al #ForumInMasseria26 a #Saturnia, organizzato da #BrunoVespa, c x.com