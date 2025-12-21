Freestyle la Cina domina la gara a coppie miste Aerials a Secret Garden Sul podio anche gli Stati Uniti
Nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Aerials 2025-2026, si è svolta la gara a coppie miste a Secret Garden. La Cina ha ottenuto la vittoria, mentre gli Stati Uniti si sono classificati sul podio. Dopo le finali di ieri, questa competizione ha confermato l’interesse e la competitività degli atleti a livello internazionale. Freestyle, la Cina domina la gara a coppie miste Aerials a Secret Garden. Sul podio anche gli Stati Uniti.
Dopo le finali maschili e femminili di ieri, la seconda tappa della Coppa del Mondo di Aerials 2025-2026 è proseguita oggi con la gara a coppie miste. A Secret Garden (Cina) sono stati ancora i padroni di casa a primeggiare, portando sul podio entrambe le squadre iscritte alla fase finale. Nello specifico, Cina 1 (Mengtao Xu, Tianma Li, Guangpu Qi) e Cina 2 (Meiting Chen, Xindi Wang, Jiaxu Sun), dopo aver completato la prima run rispettivamente in prima e seconda posizione, si sono riaffermati anche nella seconda prova, dedicata alle migliori quattro nazioni. Punteggio finale di 315.35 punti per Cina 1, seguita dai connazionali (Cina 2) che hanno concluso la prova con uno score di 308. 🔗 Leggi su Oasport.it
