Olimpiadi | negli Aerials a Livigno continua il dominio della Cina

Durante la competizione di Aerials a Livigno, la Cina ha confermato la sua superiorità, vincendo ancora una volta. Dopo il trionfo di Xu Mengtao due giorni fa, questa volta è toccato a Xindi Wang, che ha conquistato la medaglia d’oro nel settore maschile. Wang ha impressionato la giuria con un salto complesso e una perfetta esecuzione. La sua vittoria si aggiunge alla serie di successi cinesi nelle discipline di freestyle ski a Livigno, dove gli atleti continuano a dominare. La gara si è svolta sotto gli occhi di numerosi appassionati.

Terzo dopo la prima qualificazione con un punteggio di 118,10, Wang ha staccato direttamente il pass per la finale. Proprio nella finale, con il primo salto, il cinese si è migliorato (120,36) ottenendo il quarto punteggio. Nel secondo salto, lo stesso Wang ha ottenuto un punteggio inferiore (101,50), ma nessuno lo ha superato e così il cinese ha avuto accesso all'ultimo salto per l'assegnazione delle medaglie, garantito ai migliori sei dei primi due salti di finale. Ed è stato proprio nel suo ultimo tentativo che Xindi Wang ha tirato fuori il coniglio dal cilindro con un salto da ben 132,60 punti che gli ha garantito la prima posizione e la medaglia d'oro.