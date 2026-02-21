Olimpiadi Milano-Cortina doppietta Italia nello ski cross maschile | oro di Deromedis e argento di Tomasoni

Deromedis e Tomasoni conquistano due medaglie d'oro e d'argento nello ski cross maschile alle Olimpiadi Milano-Cortina, portando un risultato storico per l’Italia. La gara si è svolta sul tracciato montano, dove gli atleti hanno dato il massimo in condizioni impegnative. Entrambi i campioni hanno dimostrato grande abilità e determinazione, mantenendo alta la bandiera italiana. La vittoria di Deromedis ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori presenti sulle tribune.

Deromedis, 25 anni, trentino, portacolori delle Fiamme Gialle, con sette vittorie in Coppa del mondo all’attivo (due in questa stagione), è stato autore di una partenza perfetta. Una gara quella di Simone perfetta, sempre al comando indovinando le linee più strette e sfruttando al meglio i tanti salti (creati artificialmente lungo il tracciato). Lo skicross è l’emozionante specialità del freestyle dove la sfida è diretta e ogni errore e sbaglio di linea può costare la medaglia. Deromedis nel tratto finale è stato bravo a respingere l’attacco sia del connazionale Tomasoni e soprattutto del campione svizzero Alex Fiva, uno degli storici esperti dello skicross. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

