Milano-Cortina doppietta nello ski cross! Oro Deromedis e argento Tomasoni

Simone Deromedis ha vinto l’oro nello ski cross ai Giochi di Milano-Cortina 2026, mentre Federico Tomasoni ha conquistato l’argento. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, dove gli azzurri hanno mostrato grande determinazione. Deromedis ha superato gli avversari con una serie di sorpassi intensi. Tomasoni, invece, ha mantenuto un ritmo stabile fino a chiudere secondo. La doppietta azzurra ha sorpreso gli spettatori presenti sulla neve.

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, doppietta nello ski cross! Oro Deromedis e argento Tomasoni

L’Italia continua a scrivere pagine di storia ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 e lo fa con un trionfo che è subito leggenda: doppietta azzurra nello ski cross, con Simone Deromedis medaglia d’oro e Federico Tomasoni argento. È il ventinovesimo podio per la spedizione tricolore in questa edizione fortunatissima, il decimo oro complessivo che consolida il terzo posto nel medagliere. Ma soprattutto è un successo dal valore simbolico enorme: si tratta della prima medaglia d’oro conquistata da un uomo per la delegazione italiana in questi Giochi, nonché della prima doppietta oro-argento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Italia da sogno nello ski cross! Doppietta azzurra: Deromedis oro, Tomasoni argentoL’Italia conquista due medaglie d’oro nello ski cross a Livigno, con Deromedis e Tomasoni che salgono sul podio. Doppietta azzurra nello ski cross: oro Deromedis, argento Tomasoni tra adrenalina e memoriaLo ski cross italiano ha regalato due medaglie a Pechino: Deromedis ha conquistato l’oro, mentre Tomasoni ha ottenuto l’argento. Milano Cortina: ora e argento nello ski cross, è doppietta Italia Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Federica Brignone oro in Slalom Gigante: è doppietta storica alle Olimpiadi! · Risultati sci oggi; Brignone sempre più leggendaria: è oro anche in gigante, storica doppietta; Milano Cortina: oro nello slalom femminile di Federica Brignone; Milano Cortina 2026: 2 ori azzurri con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer. Milano Cortina, la diretta di oggi: Doppietta azzurra da sogno nello ski cross. Oro a Deromedis, Tomasoni argento al fotofinishOlimpiadi invernali Milano Cortina - Penultima giornata di gare, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In palio ci sono ben 10 medaglie, che coinvolgeranno anche ... ilmattino.it Milano-Cortina: l'Italia non si ferma più. Doppietta nello skicross. Oro a Deromedis e argento a TomasoniOlimpiadi invernali Milano Cortina, splendida doppietta dell'Italia: oro per Simone Deromedis e Federico Tomasoni d'argento nella finale dello skicross ... affaritaliani.it TOMASONI È ARGENTO! Storica doppietta azzurra a Milano-Cortina 2026 nello ski cross: insieme all'oro di Deromedis, Federico conquista una medaglia leggendaria a Livigno. Una gara di cuore e tecnica pura che premia il talento del bergamasco in un - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Klaebo vince anche la 50km, 6/o oro in altrettante gare. Nell'ultima prova di sci nordico 18/o Simone Daprà e 22/o Elia Barp #ANSA x.com