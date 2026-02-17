Milano Cortina tutte le medaglie vinte fino a oggi dall’Italia in queste Olimpiadi
Milano Cortina 2026 ha portato all’Italia 23 medaglie finora, a causa delle prestazioni eccezionali degli atleti italiani. In particolare, gli sportivi hanno conquistato otto medaglie d’oro, tra cui quella nel biathlon, e hanno ottenuto quattro medaglie d’argento e undici di bronzo. Questa cifra rappresenta un risultato senza precedenti per la squadra azzurra in questa edizione dei Giochi.
(Adnkronos) – MIlano Cortina 2026 da record per l’Italia che ha già vinto 23 medaglie: 8 ori, 4 argenti e 11 bronzi. A Lillehammer nel 1994 gli azzurri si erano fermati a 20 podi. In questa edizione gli azzurri e le azzurre sono impegnati in 16 sport diversi con AntholzAnterselva, Bormio, Cortina, Livigno, Milano e Tesero che si stanno trasformado in un palcoscenico glorioso. Ecco tutte le medaglie vinte dai nostri atleti e in quale disciplina. • Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel con Chiara Betti e Luca Spechenhauser (Short track – staffetta mista) • Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer (Slittino – staffetta a squadre) Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Milano Cortina 2026, chi sono i piemontesi in gara: tutte le medaglie vinte alle Olimpiadi invernali
I piemontesi in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono arrivati con l’obiettivo di portare a casa medaglie importanti.
“È record!”. Olimpiadi, tutte le medaglie conquistate dall’Italia: mai successo prima
L’Italia ha ottenuto un risultato storico alle Olimpiadi, conquistando tutte le medaglie in palio, un’impresa mai riuscita prima.
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...
Argomenti discussi: Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina: tutte le immagini della cerimonia 'monstre'. Sfilano 146 atleti azzurri; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, martedì 17 febbraio.
Milano Cortina, tutte le medaglie vinte fino a oggi dall'Italia in queste OlimpiadiMIlano Cortina 2026 da record per l'Italia che ha già vinto 23 medaglie: 8 ori, 4 argenti e 11 bronzi. A Lillehammer nel 1994 gli azzurri si erano fermati a 20 podi. adnkronos.com
Programma Olimpiadi Milano-Cortina 17 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvLe Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono già storia. La spedizione azzurra, infatti, ha già abbattuto il record di medaglie ai Giochi Invernali che resisteva da ben 32 anni, da Lillehammer 1994. All’e ... tuttosport.com
Milano-Cortina, il programma di oggi, martedì 17 febbraio Freestyle, pattinaggio di velocità, curling e bob #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi2026 #Olympics2026 x.com
MILANO CORTINA I Gli azzurri in gara il 17 febbraio, occhi puntati sul pattinaggio velocità. In pista c'è il team pursuit uomini, nel biathlon speranze dalla staffetta maschile #ANSA facebook