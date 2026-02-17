Milano Cortina 2026 ha portato all’Italia 23 medaglie finora, a causa delle prestazioni eccezionali degli atleti italiani. In particolare, gli sportivi hanno conquistato otto medaglie d’oro, tra cui quella nel biathlon, e hanno ottenuto quattro medaglie d’argento e undici di bronzo. Questa cifra rappresenta un risultato senza precedenti per la squadra azzurra in questa edizione dei Giochi.

(Adnkronos) – MIlano Cortina 2026 da record per l’Italia che ha già vinto 23 medaglie: 8 ori, 4 argenti e 11 bronzi. A Lillehammer nel 1994 gli azzurri si erano fermati a 20 podi. In questa edizione gli azzurri e le azzurre sono impegnati in 16 sport diversi con AntholzAnterselva, Bormio, Cortina, Livigno, Milano e Tesero che si stanno trasformado in un palcoscenico glorioso. Ecco tutte le medaglie vinte dai nostri atleti e in quale disciplina. • Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel con Chiara Betti e Luca Spechenhauser (Short track – staffetta mista) • Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer (Slittino – staffetta a squadre) Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, tutte le medaglie vinte fino a oggi dall’Italia in queste Olimpiadi

I piemontesi in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono arrivati con l’obiettivo di portare a casa medaglie importanti.

L’Italia ha ottenuto un risultato storico alle Olimpiadi, conquistando tutte le medaglie in palio, un’impresa mai riuscita prima.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.