Olimpiadi Italia da sogno nello ski cross | Deromedis vince l' oro Tomasoni l' argento | Dove possiamo ancora vincere

Durante la penultima giornata delle Olimpiadi, l’Italia ha conquistato due medaglie nello ski cross grazie a Deromedis, che ha ottenuto l’oro, e Tomasoni, che ha portato a casa l’argento. La vittoria si è concretizzata su un percorso accidentato, con salti e curve strette, che ha messo alla prova gli atleti. La squadra azzurra si prepara ora alle prossime gare, sperando di portare a casa altri risultati importanti.

© Xml2.corriere.it - Olimpiadi, Italia da sogno nello ski cross: Deromedis vince l'oro, Tomasoni l'argento. | Dove possiamo ancora vincere

Storica doppietta azzurra nello ski cross ai Giochi di Milano Cortina. Simone Deromedis e Federico Tomasoni hanno conquistato la medaglia d'oro e d'argento portando a 29 i podi azzurri in questa edizione, con dieci ori consolidando il terzo posto nel medagliere. Deromedis è scattato subito in testa non mettendo mai in pericolo la prima posizione mentre Tomasoni con una rimonta magistrale nel finale ha strappato al fotofinish la seconda piazza allo svizzero Alex Fiva che si è dovuto accontentare del bronzo Klaebo vince la 50 km e conquista il decimo oro olimpico: a 29 anni è il secondo atleta più titolato di sempre ai Giochi, dietro solo a Phelps.