Bill Gates e il piano per le pandemie nei file Epstein | perché la teoria del complotto non regge

Dopo la pubblicazione dei nuovi documenti relativi al caso Epstein, sui social hanno nuovamente ripreso forza alcune teorie del complotto che accusano Bill Gates e altri enti internazionali di aver prima simulato e poi pianificato la pandemia del 2020. Anche questa volta, però, le suggestioni cospirazioniste appaiono confuse e prive di prove concrete.🔗 Leggi su Fanpage.it

Bill Gates ha contratto una malattia venerea dopo alcuni rapporti con ragazze russe.

Nuove immagini emergono dai file di Epstein, portando alla luce cinque scatti inediti che coinvolgono figure di spicco e misteriosi personaggi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

