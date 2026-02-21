Olimpiadi 2026 fuorionda Rai 2 prima di gara bob | Evitiamo equipaggio Israele

Durante la trasmissione di Rai 2 prima della gara di bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si è sentito un commento inaspettato. Un operatore ha suggerito di evitare l’equipaggio israeliano, generando sorpresa tra gli spettatori. La frase è stata registrata prima che la competizione iniziasse, creando clamore sui social e tra gli appassionati di sport. La questione ha attirato l’attenzione sulla trasmissione televisiva e sulle scelte di commento durante le gare.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 clamoroso fuorionda su Rai 2 a inizio collegamento della diretta di gara di bob a 4. In apertura della diretta, prima che il telecronista introducesse la gara, si è sentita una voce dire: " Evitiamo l'equipaggio numero 21, che è quello dell' israeliano ". Successivamente si sente anche un "no perché.", prima di essere sfumato e partire la telecronaca. Meghnagi: "Vergognoso, azienda e Cio intervengano". "E' una vergogna che un collaboratore della Rai si permetta di dire questo, al di là dei pensieri che bisogna rispettare. Che la Rai prenda provvedimenti e che li prenda soprattutto il Cio.