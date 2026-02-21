LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | SIAMO SU PLUTONE! ORO DEROMEDIS ARGENTO TOMASONI!

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono in corso e si sono appena conclusi gli eventi di questa mattina. Deromedis ha conquistato l’oro e Tomasoni l’argento, portando medaglie italiane sul podio. La competizione si è svolta in condizioni climatiche difficili, con neve abbondante e temperature rigide. I atleti italiani continuano a mostrare grande determinazione e talento. Seguite la diretta per tutti gli aggiornamenti sulle gare e le medaglie assegnate.

