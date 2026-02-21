Olimpiadi invernali | Federico Tomasoni vince la medaglia e la dedica alla fidanzata morta

Federico Tomasoni ha conquistato una medaglia alle Olimpiadi invernali. La gara si è svolta sulla pista di Livigno, dove vento forte e neve intensa hanno reso la competizione difficile. Tomasoni ha dedicato il risultato alla sua fidanzata, scomparsa di recente. La sua vittoria ha suscitato grande emozione tra il pubblico presente sulle tribune. La sfida si è conclusa con un risultato che resterà impresso nella storia dello sport italiano.

La pista di Livigno, sferzata dal vento e avvolta da una fitta bufera di neve, ha consegnato alla Bergamasca un'altra pagina di sport destinata a restare. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è arrivata la quarta medaglia per il territorio orobico, e questa volta porta il nome di Federico Tomasoni. Il 28enne di Castione della Presolana ha conquistato l'argento nella finale dello skicross, al termine di una gara serratissima decisa sul filo dei centimetri. Il verdetto è arrivato al fotofinish, in un finale che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Tomasoni ha chiuso al secondo posto con appena due centimetri di vantaggio sullo svizzero Alex Fiva, medaglia di bronzo.