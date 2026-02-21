Olimpiadi ecco il decimo oro per l’Italia! Doppia medaglia nello ski cross con Simone Deromedis Federico Tomasoni – Le gare di oggi 21 febbraio

Oggi, alle Olimpiadi di Milano-Cortina, l’Italia conquista il decimo oro grazie alle vittorie nello ski cross maschile. Simone Deromedis e Federico Tomasoni si sono affrontati in una finale emozionante, portando a casa rispettivamente il primo e il secondo posto. La gara si è svolta sulle piste di Cortina, attirando l’attenzione di migliaia di spettatori. Questa vittoria porta gli azzurri a dieci medaglie d’oro complessive, segnando un risultato storico per la squadra italiana.

Doppia medaglia per l’Italia nella finale dello ski cross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Con l’oro per Simone Deromedis e l’argento di Federico Tomasoni, gli azzurri salgono a dieci medaglie d’oro complessive in questa edizione dei Giochi Invernali. Dieci medaglie da assegnare. Con 10 medaglie da assegnare, il 21 febbraio è l’ultima giornata che propone gare fino a sera delle Olimpiadi di Milano-Cortin a. E ci saranno anche le finali per il terzo e quarto posto del torneo femminile di curling e di quello maschile di hockey su ghiaccio. Dalla mattina si comincia con le prime due manche di bob a 4 e gli aerials. 🔗 Leggi su Open.online

