Olimpiadi ecco il decimo oro per l’Italia! Doppia medaglia nello ski cross con Simone Deromedis Federico Tomasoni – Le gare di oggi 21 febbraio

Doppia medaglia per l’Italia nella finale dello ski cross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Con l’oro per Simone Deromedis e l’argento di Federico Tomasoni, gli azzurri salgono a dieci medaglie d’oro complessive in questa edizione dei Giochi Invernali. Dieci medaglie da assegnare. Con 10 medaglie da assegnare, il 21 febbraio è l’ultima giornata che propone gare fino a sera delle Olimpiadi di Milano-Cortin a. E ci saranno anche le finali per il terzo e quarto posto del torneo femminile di curling e di quello maschile di hockey su ghiaccio. Dalla mattina si comincia con le prime due manche di bob a 4 e gli aerials. 🔗 Leggi su Open.online
