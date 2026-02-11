LIVE Olimpiadi in diretta le gare oggi a Milano Cortina | Franzoni per l'oro nel Super G Wierer e Vittozzi da medaglia nel biathlon

Questa mattina a Milano Cortina si sono svolte le gare di oggi, il sesto giorno delle Olimpiadi Invernali. Franzoni ha sfiorato l’oro nel Super G, mentre Wierer e Vittozzi hanno conquistato medaglie nel biathlon. La giornata è stata ricca di emozioni e di risultati importanti per gli atleti italiani.

