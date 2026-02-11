LIVE Olimpiadi in diretta le gare oggi a Milano Cortina | Franzoni per l'oro nel Super G Wierer e Vittozzi da medaglia nel biathlon
Questa mattina a Milano Cortina si sono svolte le gare di oggi, il sesto giorno delle Olimpiadi Invernali. Franzoni ha sfiorato l’oro nel Super G, mentre Wierer e Vittozzi hanno conquistato medaglie nel biathlon. La giornata è stata ricca di emozioni e di risultati importanti per gli atleti italiani.
Giorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 11 febbraio con gli italiani e il medagliere aggiornato. Comment sulle sfide del giorno.🔗 Leggi su Fanpage.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 11 febbraio in DIRETTA: tornano Franzoni, Wierer e Vittozzi. Si comincia con Pittin!
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 11 febbraio in DIRETTA: tornano Franzoni, Wierer e Vittozzi. Italia outsider nei doppi di slittino
#Milano-Cortina 2026 || Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con diverse gare in corso e alcune grandi assenze.
