Olimpiadi in diretta LIVE le gare oggi a Milano Cortina | slalom con Della Mea Vittozzi e Wierer per l'oro con il biathlon

Oggi a Milano Cortina, Della Mea, Vittozzi e Wierer sfidano gli avversari nello slalom e nel biathlon, cercando di conquistare l'oro. La competizione si svolge sotto il cielo azzurro, con gli atleti italiani pronti a dare il massimo. La giornata promette emozioni intense e confronti serrati sulle piste delle Olimpiadi invernali.
LIVE Olimpiadi, in diretta le gare oggi a Milano Cortina: Franzoni per l’oro nel Super G, Wierer e Vittozzi da medaglia nel biathlonQuesta mattina a Milano Cortina si sono svolte le gare di oggi, il sesto giorno delle Olimpiadi Invernali.
Milano Cortina, le gare di oggi: dal gigante con Franzoni al biathlon con Wierer e Vittozzi, orari e dove vedere gli azzurriOggi, sabato 14 febbraio, a Milano Cortina 2026, si svolgono le gare più attese del giorno.
Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: slalom con Della Mea, Vittozzi e Wierer per l’oro con il biathlonGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 18 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziano le prove cronometrate per BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due prove ... oasport.it
Il medagliere di Milano-Cortina 2026: l’Italia è seconda con 24 medaglie e 9 ori x.com
Al termine dell’undicesima giornata dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, l’ITALIA occupa con orgoglio la seconda posizione nel medagliere forte del nuovo primato nazionale di 9 gare vinte, due in più rispetto alla trionfale edizione di Lillehammer del 1994. facebook