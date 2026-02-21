Olimpiadi fuorionda Rai nella gara di bob | Evitiamo equipaggio di Israele Provvedimenti

Durante le Olimpiadi, una registrazione privata della Rai ha rivelato come sia stata suggerita di escludere l’equipaggio israeliano dalla gara di bob. La frase “Evitiamo equipaggio di Israele” ha sollevato polemiche e portato a un’indagine ufficiale. Il episodio ha acceso i riflettori sui rapporti tra le federazioni sportive e le pressioni politiche durante le competizioni. La scena si è spostata dai risultati sportivi alle tensioni dietro le quinte.

Il palcoscenico dei Giochi invernali, già carico di tensioni geopolitiche, è stato scosso da un clamoroso incidente diplomatico che ha trasformato la pista di Cortina in un caso mediatico nazionale. Durante l'apertura della diretta di Rai 2 dedicata al bob a quattro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un imbarazzante fuorionda ha catturato una voce fuori campo mentre istruiva la regia: «Evitiamo l'equipaggio numero 21, che è quello dell'israeliano». La frase, interrotta da un ambiguo «no perché.» prima che la telecronaca ufficiale prendesse il sopravvento, ha scatenato una bufera che ha costretto i vertici di viale Mazzini a un intervento d'urgenza.