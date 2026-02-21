Attesa per Donald Trump a Milano potrebbe assistere alla finale di hockey
Donald Trump arriverà a Milano per una visita improvvisa, alimentando voci sulla possibilità di vedere la finale di hockey tra Stati Uniti e Canada. Gli americani hanno battuto la Slovacchia in semifinale e si preparano a contendersi l’oro domenica. La visita del presidente americano, non confermata ufficialmente, ha già provocato un grande movimento tra tifosi e media locali. La città si prepara ad accogliere questa presenza inaspettata, che potrebbe durare poche ore.
Insomma, adesso non resta da capire se domenica pomeriggio, alla Santa Giulia Ice Hockey Arena, si presenterà pure The Donald. «Soltanto nel momento in cui dovessimo avere conferma, si cercherà di organizzare», aveva detto già mercoledì Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia. «Anche se grossomodo chi è preposto all’ordine pubblico sta già lavorando in quella direzione». Considerato che l’inizio della partita è fissato per le 14.10, Trump potrebbe organizzare una visita lampo, con arrivo a Linate e ripartenza in serata. Non risulta infatti che alcun albergo meneghino sia stato allertato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
