Olimpiadi Donald Trump potrebbe arrivare a Milano per la finale di hockey

Donald Trump potrebbe raggiungere Milano per assistere alla finale olimpica di hockey su ghiaccio, se gli Stati Uniti arrivano fino alla fine. La presenza dell'ex presidente statunitense si sarebbe già fatta strada tra le ipotesi, alimentando le voci tra gli organizzatori. Un dettaglio importante è che Trump ha sempre mostrato interesse per gli eventi sportivi internazionali, e questa volta potrebbe fare un'eccezione.

Se il team degli Stati Uniti, già ai quarti, dovesse arrivare fino in fondo: per la partita di domenica potrebbe esserci un tifoso d'eccezione. Questura e prefettura attendono l'eventuale conferma Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, potrebbe arrivare a Milano per la finale olimpica di hockey su ghiaccio, qualora gli Usa arrivino fino in fondo. L'indiscrezione, nell'aria da giorni, sembra sempre più possibile visto che la squadra a stelle e strisce si è già qualificata ai quarti di finale. Quella di Trump sarebbe eventualmente una toccata e fuga visto che arriverebbe in città direttamente per la partita, quindi domenica.