Olimpiadi | Andrea Giovannini conquista la 30esima medaglia per l' Italia

Andrea Giovannini conquista la sua prima medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, portando l'Italia a quota 30 riconoscimenti complessivi. La sua prestazione nel Mass Start maschile di pattinaggio di velocità ha sorpreso gli spettatori, dopo che altri atleti italiani avevano già ottenuto medaglie nello skicross. La gara si è svolta sulla pista di Milano, dove Giovannini ha mostrato determinazione e velocità. La medaglia rafforza il successo dell’Italia in questa edizione olimpica.

Nella finale, l'azzurro, già medaglia d'oro dell'inseguimento a squadre con Davide Ghiotto e Michele Malfatti, è rimasto in gruppo, facendosi sorprendere dalla fuga dell'olandese Jorit Bergsma e del danese Viktor Hald Thorup che si sono involati in solitaria verso le prime due posizioni. Negli ultimi giri, poi, Bergsma ha staccato Thorup e ha vinto l'oro a braccia alzate, con il danese comunque medaglia d'argento. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Giovannini conquista il bronzo nel pattinaggio di velocità: è la 30esima medaglia azzurra. Rammarico per l’oro all’OlandaAndrea Giovannini ha conquistato il bronzo nel pattinaggio di velocità, portando a casa la 30esima medaglia per l’Italia a Milano Cortina 2026.

Milano-Cortina 2026, Giovannini bronzo nella mass start: è la 30esima medaglia azzurra!Andrea Giovannini ha conquistato una medaglia di bronzo nella mass start del pattinaggio di velocità a Milano-Cortina 2026, portando a casa la sua prima medaglia olimpica.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.