Milano-Cortina 2026 Giovannini bronzo nella mass start | è la 30esima medaglia azzurra!

Andrea Giovannini ha conquistato una medaglia di bronzo nella mass start del pattinaggio di velocità a Milano-Cortina 2026, portando a casa la sua prima medaglia olimpica. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno seguito con entusiasmo ogni suo sorpasso in pista. L’atleta ha dimostrato grande determinazione fin dalle prime fasi della gara, contribuendo a rendere memorabile questa giornata. La medaglia di Giovannini si aggiunge alle 30 vinte dall’Italia in questa edizione.

Andrea Giovannini ha conquistato la medaglia di bronzo nella mass start del pattinaggio velocità ai Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. L'azzurro ha chiuso al terzo posto al termine di una gara tattica e combattuta, imponendosi in volata e centrando così il suo secondo podio in questa edizione dopo l'oro nell'inseguimento a squadre. Podio internazionale La medaglia d'oro è andata all'olandese Jorrit Bergsma, mentre l'argento è stato conquistato dal danese Viktor Thorup. Giovannini ha saputo gestire le fasi decisive della prova, restando nel gruppo di testa e trovando lo spunto giusto negli ultimi metri.