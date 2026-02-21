Giovannini conquista il bronzo nel pattinaggio di velocità | è la 30esima medaglia azzurra Rammarico per l’oro all’Olanda
Andrea Giovannini ha conquistato il bronzo nel pattinaggio di velocità, portando a casa la 30esima medaglia per l’Italia a Milano Cortina 2026. La sua medaglia deriva da una gara di resistenza lunga e intensa, che ha messo in mostra la sua determinazione. La sua performance ha sorpreso molti, visto che ha superato avversari più esperti in una prova tattica. La vittoria o meno sono ancora lontane, ma il risultato resta significativo.
Un bronzo dolce, ma anche molto amaro per Andrea Giovannini. L’azzurro ha portato in dote all’Italia la 30esima medaglia a Milano Cortina 2026 nella mass start di pattinaggio di velocità, la prima a cinque cerchi della sua carriera, ma il rammarico resta perché l’oro gli è sfuggito per via di una gara tattica e dal risultato impronosticabile. Lo stesso Giovannini sulla linea d’arrivo ha imprecato, non per la felicità del bronzo, ma per il dispiacere di non essersi potuto giocare l’oro. Successo che è andato a Jorrit Bergsma, autore di una fuga nei primi giri, portata a compimento con la collaborazione di Viktor Hald Thorup. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Milano-Cortina, Italia d'oro nel pattinaggio d'inseguimento a squadre maschile: Ghiotto, Giovannini e Malfatti battono Usa, 24° medaglia azzurraGhiotto, Giovannini e Malfatti hanno vinto la medaglia d’oro nel pattinaggio di inseguimento a squadre maschile a Milano-Cortina 2026, battendo gli Stati Uniti e conquistando la ventiquattresima medaglia per l’Italia.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
