Olimpiadi 24 agenti da Bologna a Verona per il gran finale

Olimpiadi, 24 agenti provenienti da Bologna sono stati inviati a Verona per il grande evento. La loro presenza mira a assicurare ordine pubblico e controllare il traffico durante la cerimonia di chiusura. Questi agenti, specializzati in gestione di grandi folla, lavorano per coordinare gli ingressi e prevenire eventuali problemi. La loro attività si concentra soprattutto nelle aree più affollate vicino al luogo della manifestazione. La presenza delle forze dell’ordine rimarrà attiva fino alla fine dei festeggiamenti.

Partita la "spedizione" verso l'Arena di Verona. Turni speciali fino a notte per gestire il deflusso del pubblico Non sono atleti, ma rappresentano le Due Torri nella fase conclusiva dei Giochi Olimpici Invernali. Da questa mattina, sabato 21 febbraio, la polizia locale di Bologna è operativa a Verona per garantire la sicurezza e la gestione della mobilità in occasione della cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026. Il contingente bolognese, composto da 24 unità tra ufficiali e agenti, è partito dal comando di via Ferrari 42 per fornire un supporto ai colleghi scaligeri in un weekend che vedrà Verona al centro del mondo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Verona in festa: Trump atteso per il gran finale olimpico eVerona si anima con l’arrivo di Trump, che parteciperà alla cerimonia di chiusura dei Giochi.

Gran finale delle Olimpiadi con Gabry Ponte in Arena per far ballare il mondoGabry Ponte porta la musica in Arena di Verona, dando il via a una serata che farà scatenare migliaia di persone.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.