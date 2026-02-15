Gran finale delle Olimpiadi con Gabry Ponte in Arena per far ballare il mondo

Gabry Ponte porta la musica in Arena di Verona, dando il via a una serata che farà scatenare migliaia di persone. La DJ ha scelto il famoso palco scaligero per il suo concerto di chiusura delle Olimpiadi, trasformando l’area in una grande pista da ballo. La gente si raduna già in piazza, ansiosa di vivere un momento unico e di chiudere le giornate di sport con il ritmo giusto.

Il 22 febbraio la cerimonia di chiusura dei Giochi 2026 vedrà protagonista anche il dj e producer in un evento all'insegna della "Beauty in Action" commentato per la Rai da Cecilia Gasdia Mentre l'entusiasmo per le competizioni cresce di giorno in giorno, Verona si prepara a vivere una notte che resterà impressa nella storia della città e dello sport internazionale. Il prossimo 22 febbraio, l'iconico anfiteatro scaligero diventerà il palcoscenico della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, un appuntamento che promette di fondere arte, musica e puro spirito agonistico per celebrare l'unità e la fratellanza tra le nazioni.