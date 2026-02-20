Verona in festa | Trump atteso per il gran finale olimpico e

Verona si anima con l’arrivo di Trump, che parteciperà alla cerimonia di chiusura dei Giochi. La città si sta preparando per accogliere migliaia di spettatori e ospiti provenienti da tutto il mondo. L’Arena di Verona si sta allestendo con luci e scenografie per l’evento, che rappresenta il passaggio simbolico delle Olimpiadi al paese che le ospiterà nel 2030. La serata promette di essere un momento di grande festa e spettacolo.

Verona si prepara al gran finale dei Giochi: attesa per Trump e il passaggio di consegne olimpico. L’Arena di Verona è pronta ad accogliere la cerimonia di chiusura dei Giochi, un evento che segnerà il passaggio di consegne per le Olimpiadi del 2030 e celebrerà l’eccellenza sportiva e artistica. La manifestazione, in programma domenica sera, attira l’attenzione internazionale, con la conferma della presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e una crescente aspettativa per un possibile intervento dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Un palcoscenico millenario per un evento globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Il gran finale olimpico tra arte e polemiche: i vip che saranno presenti e i prezzi choc che indignano i social

Leggi anche: A Ginosa 41^ edizione Carnevale Marinese: il 15 febbraio gran finale con sfilata e festa anni ‘90

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.