olimpiadi 2026 scherzi tra i pattinatori azzurri dello short track a casa italia

I pattinatori italiani dello short track hanno festeggiato a Casa Italia dopo aver conquistato il bronzo nella staffetta dei 5000 metri. Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli e Thomas Nadalini hanno condiviso momenti di allegria tra scherzi e battute, rafforzando il loro spirito di squadra. La festa ha coinvolto anche alcuni tifosi presenti, che hanno applaudito i loro atleti preferiti. I quattro atleti sono tornati a parlare delle prossime sfide in vista delle Olimpiadi 2026.

Grande festa a Casa Italia per Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli e Thomas Nadalini, reduci dallo splendido bronzo nella staffetta dei 5000mt di short track. I ragazzi hanno raccontato di aver festeggiato la medaglia e anche durante le interviste con la stampa hanno continuato a scherzare tra di loro: “Devo ancora realizzare tutto. Non sono solo 4 anni che stiamo lavorando duramente. La squadra ha dimostrato di essere forte. E penso che abbia ampi margini di miglioramento, quindi speriamo di arrivare tra 4 anni ancora più forti, ce la metteremo tutta”, ha detto Luca Spechenhauser. 🔗 Leggi su Lapresse.it

