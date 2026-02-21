Olimpiadi 2026 scherzi tra i pattinatori azzurri dello short track a Casa Italia

Da lapresse.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I pattinatori italiani dello short track hanno festeggiato a Casa Italia dopo aver conquistato il bronzo nella staffetta dei 5000 metri. Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli e Thomas Nadalini hanno condiviso momenti di allegria tra scherzi e battute, rafforzando il loro spirito di squadra. La festa ha coinvolto anche alcuni tifosi presenti, che hanno applaudito i loro atleti preferiti. I quattro atleti sono tornati a parlare delle prossime sfide in vista delle Olimpiadi 2026.

olimpiadi 2026 scherzi tra i pattinatori azzurri dello short track a casa italia
© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, scherzi tra i pattinatori azzurri dello short track a Casa Italia

Grande festa a Casa Italia per Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli e   Thomas Nadalini, reduci dallo splendido bronzo nella staffetta dei 5000mt di short track. I ragazzi hanno raccontato di aver festeggiato la medaglia e anche durante le interviste con la stampa hanno continuato a scherzare tra di loro: “Devo ancora realizzare tutto. Non sono solo 4 anni che stiamo lavorando duramente. La squadra ha dimostrato di essere forte. E penso che abbia ampi margini di miglioramento, quindi speriamo di arrivare tra 4 anni ancora più forti, ce la metteremo tutta”, ha detto Luca Spechenhauser. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Arianna Fontana e gli altri azzurri: chi sono gli eroi dello short track oro alle Olimpiadi 2026L’Italia conquista l’oro nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurri per stupire nella staffetta mistaQuesta mattina, i nostri atleti scendono in pista per la prima giornata di short track alle Olimpiadi 2026.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pinheiro entra nella storia ma anche la Svizzera ha il suo pezzetto di gloria; Carnevale a Bergamo, tanti eventi in città. Il tema si ispira alle Olimpiadi; Antonio Rossi e Juri Chechi: amicizia olimpica e ironia sulla neve a Livigno IL VIDEO; Marco Balich: Sono contento, ma che fatica! Dopo le Olimpiadi mi sposo. E vorrei rifare il Carnevale.

Olimpiadi 2026, scherzi tra i pattinatori azzurri a Casa Italia(LaPresse) Grande festa a Casa Italia per Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini reduci dallo splendido bronzo ... stream24.ilsole24ore.com

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 27Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it