Questa mattina, i nostri atleti scendono in pista per la prima giornata di short track alle Olimpiadi 2026. La diretta segna il debutto degli azzurri nella staffetta mista, con l’obiettivo di sorprendere e fare bene davanti al pubblico di casa. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le emozioni di questa prima fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata olimpica di short track. Inizia lo spettacolo della pista corta della Milano Ice Skating Arena con gli azzurri che cercheranno di far sobbalzare dai seggiolini le migliaia di appassionati che assieperanno gli spalti. Si assegneranno subito le medaglie della staffetta mista, mentre partiranno le batterie dei 500 metri femminili e dei 1000 metri maschili. Appuntamento alle 10.30 con le prime heat. Italia che schiera nei 500 metri donne Chiara Betti, Arianna Sighel ed Arianna Fontana, inserite rispettivamente nella heat 1, nella 3 e nella 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurri per stupire nella staffetta mista

Segui in tempo reale i campionati europei di short track 2026.

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti sulle gare in corso.

