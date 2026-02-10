Arianna Fontana e gli altri azzurri | chi sono gli eroi dello short track oro alle Olimpiadi 2026

L’Italia conquista l’oro nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La staffetta mista italiana ha vinto la medaglia d’oro, portando a casa un risultato storico. Arianna Fontana, che è anche stata la portabandiera nella cerimonia di apertura, ha guidato la squadra con grande determinazione. Gli altri azzurri sono riusciti a tenere il passo e a superare la concorrenza. È stata una vittoria che ha fatto festa tra gli appassionati e gli sportivi italiani.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 impresa della Nazionale azzurra di short track, che conquista la medaglia d’oro nella staffetta mista, trascinata dall’atleta simbolo di questo sport, che è stata anche portabandiera nella cerimonia di apertura. Arianna Fontana è sempre più di diritto nella storia dello sport italiano. La 35enne pattinatrice di short track si conferma la donna dei record di questa disciplina conquistando la sua 12esima medaglia in sei diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali. Con questo podio Fontana rinsalda il suo regno come atleta Olimpica Invernale più decorata del Belpaese, mentre ora è a solo un’altra medaglia dal fiorettista Edoardo Mangiarotti per il maggior numero di podi in assoluto per lo sport italiano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arianna Fontana e gli altri azzurri: chi sono gli eroi dello short track oro alle Olimpiadi 2026 Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Fontana per la storia, gli altri per una medaglia: l'Italia dello Short track alle Olimpiadi L’Italia dello short track si gioca oggi una partita importante ai Giochi Olimpici. Olimpiadi Milano-Cortina: Italia d’oro nella staffetta mista short track. Arianna Fontana nella storia L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa volta con l’oro nella staffetta mista di short track. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Arianna Fontana, chi è la portabandiera italiana alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026; Arianna Fontana: la regina dello short track pronta a fare la storia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Arianna Fontana; Olimpiadi Milano Cortina. Chi è Arianna Fontana, la Freccia bionda dello short track mondiale. Arianna Fontana guida l’Italia nella storia: splendido oro nella staffetta mista short trackL' Italia ha vinto una storica medaglia d'Oro nella finale della staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella finale gli azzurri Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thoma ... tuttosport.com Arianna Fontana c’è, Sighel trascina gli uomini: Italia protagonista nel primo giorno di short trackEsordio convincente per l’Italia dello short track a Milano Cortina 2026: Fontana centra i quarti nei 500, Sighel domina i 1000 maschili e con lui avanzano Spec ... sportface.it GOLD MEDAL! Italy’s mixed Short Track relay wins the second Italian gold!! Arianna Fontana, Elisa Confortola, Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, and Chiara Betti set the Milano Ice Skating Arena alight!! #MilanoCortina2026 #Olympi x.com Italy took gold in short track speed skating mixed team relay at Milan-Cortina. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Pietro Sighel and Thomas Nadalini of Italy clocked a winning time of two minutes and 39.019 seconds. Canada took silver and Belgium bagged br - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.