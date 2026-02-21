Olimpiadi 2026 le pagelle dell’Italia | con Di Stefano in finale sarebbe cambiato tutto; Deromedis ha vinto da favorito

Patrick Baumgartner ha ottenuto un punteggio discreto nel bob ai Giochi di Pechino, ma non ha raggiunto risultati eccezionali. La sua performance si è concentrata sulla velocità e sulla stabilità della discesa, senza però sorprendere. Con condizioni di pista favorevoli e un’ottima preparazione, l’atleta ha comunque dimostrato di essere tra i più competitivi. La gara ha evidenziato la crescita del team italiano in questa disciplina. La prossima sfida arriverà presto.

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI OGGI (sabato 21 febbraio). Patrick Baumgartner (bob), 6: bene, ma non benissimo. La fase di spinta si conferma l’atavico, e forse irrisolvibile problema. Ma anche la guida non è stata così pulita. L’azzurro ha fatto segnare il settimo ed il quinto tempo nelle prime due manche. A metà gara è quinto, certamente un piazzamento di prestigio. Se però l’obiettivo è il podio, allora è lontano 19 centesimi. E non sono pochi, soprattutto da recuperare al tedesco Adam Ammour, nuovo astro nascente teutonico. Simone Deromedis (skicross), 10 e lode: una delle poche punte azzurre in campo maschile che non ha patito la pressione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: continuare con Retornaz sarebbe la scelta giusta? Di Stefano in una nuova dimensioneIl nazionale maschile di curling ha perso una grande occasione ai Giochi di Pechino, e questa sconfitta si lega alle scelte di squadra.

Freestyle, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Tabanelli e Deromedis le stelleL’Italia punta forte sullo sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

