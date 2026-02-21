Olimpiadi 2026 le pagelle dell’Italia | con Di Stefano in finale sarebbe cambiato tutto; Deromedis ha vinto da favorito

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI OGGI (sabato 21 febbraio). Patrick Baumgartner (bob), 6: bene, ma non benissimo. La fase di spinta si conferma l’atavico, e forse irrisolvibile problema. Ma anche la guida non è stata così pulita. L’azzurro ha fatto segnare il settimo ed il quinto tempo nelle prime due manche. A metà gara è quinto, certamente un piazzamento di prestigio. Se però l’obiettivo è il podio, allora è lontano 19 centesimi. E non sono pochi, soprattutto da recuperare al tedesco Adam Ammour, nuovo astro nascente teutonico. Simone Deromedis (skicross), 10 e lode: una delle poche punte azzurre in campo maschile che non ha patito la pressione. 🔗 Leggi su Oasport.it

