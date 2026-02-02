Freestyle Olimpiadi 2026 | le speranze di medaglia dell’Italia Tabanelli e Deromedis le stelle

L’Italia punta forte sullo sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tabanelli e Deromedis sono i nomi su cui si scommette per portare a casa medaglie. La gara apre venerdì 6 febbraio e durerà sedici giorni. Gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista e a dare tutto per lasciare il segno.

L'Italia spera di essere protagonista nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si apriranno ufficialmente venerdì 6 febbraio e ci terranno compagnia per sedici giorni. Le carte da medaglia non mancano in uno sport che metterà in palio ben quindici titoli spalmati tra ben sette discipline diverse, si potrà fare affidamento soprattutto su quattro nomi di riferimento, in grado di poter fare saltare il banco di fronte al proprio pubblico. Flora Tabanelli si è lasciata alle spalle l'infortunio al legamento crociato anteriore patito a novembre e farà il proprio debutto stagionale proprio ai Giochi, dove si presenterà da Campionessa del Mondo di Big Air e detentrice della Coppa del Mondo park&pipe (il circuito che somma i punteggi conseguiti nel Big Air e nello slopestyle).

