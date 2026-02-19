Olimpiadi 2026 le pagelle dell’Italia | continuare con Retornaz sarebbe la scelta giusta? Di Stefano in una nuova dimensione

Il nazionale maschile di curling ha perso una grande occasione ai Giochi di Pechino, e questa sconfitta si lega alle scelte di squadra. La decisione di mantenere Retornaz come capitano ha alimentato discussioni tra gli esperti, che si chiedono se fosse la strada giusta. La squadra italiana, che aveva sperato di ottenere una medaglia, ha invece concluso la gara con un risultato deludente. Le prossime partite si giocano con la consapevolezza di dover cambiare rotta per migliorare. La gara di giovedì ha lasciato molte domande aperte.

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (giovedì 19 febbraio). Nazionale maschile curling, 5: grande occasione gettata al vento. Non di certo oggi contro la Svizzera, e nemmeno ieri con il Canada, due squadre oggettivamente superiori. I rimpianti sono per le sconfitte con la modesta Cina, ma anche quelle con Norvegia e Germania, soprattutto per le modalità con cui sono maturate. Lo skip Joel Retornaz, come in svariate occasioni della sua carriera, ha mostrato di patire non poco la tensione nei momenti caldi, commettendo talvolta errori pesanti a questi livelli. Va detto che anche il resto della squadra non ha di certo brillato, andando a corrente alternata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: continuare con Retornaz sarebbe la scelta giusta? Di Stefano in una nuova dimensione Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: rispetto per Pittin, resta una leggenda; slittinisti oltre la lodeLe Olimpiadi di Milano-Cortina continuano a portare soddisfazioni e qualche delusione. Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: Sighel preso di mira dai giudici; Wierer si inabissa in una giornata neraDurante le Olimpiadi 2026, Caterina Sighel ha ricevuto giudizi negativi dai giudici, accusata di aver alterato una gara di short track. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi, le pagelle: Sighel, stile da 9. Shiffrin che delusione, 4; Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: rispetto per Pittin, resta una leggenda; slittinisti oltre la lode; Olimpiadi, le pagelle: paparazzatissima Jutta, 8. Macron 2: gli atleti mica ce l'hanno solo con Trump; Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: Fontana tra le leggende massime; D’Antonio incline all’uscita, Trocker ha stoffa. Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: Sighel preso di mira dai giudici; Wierer si inabissa in una giornata neraPAGELLE ITALIA OLIMPIADI (mercoledì 18 febbraio) Caterina Ganz (sci di fondo), 5,5: si stacca troppo presto dalle atlete del gruppo di testa. Un passo ... oasport.it Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 26Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Casa in fiamme a Mossale, grave anziana Maxi rissa notte in Pilotta Violento raid alla Galleria Parma, che colpo a Bologna: analisi, pagelle, interviste Sci, Saccardi debutta alle Olimpiadi Inserto "Economia": addizionale, la stangata facebook Pagelle Italia Olimpiadi (8 febbraio): nel PGS quando il gioco si fa duro…; Lorello merita il team-pursuit - x.com