Olimpiadi 2026 Italia da sogno nello ski cross | doppietta con Deromedis e Tomasoni
L’Italia conquista due medaglie nello ski cross ai Mondiali grazie alla straordinaria prestazione di Deromedis e Tomasoni. La loro vittoria deriva dall’impegno intenso e dalla preparazione tecnica, che hanno portato a un risultato storico. La gara si è svolta sulla neve di Cortina, attirando l’attenzione di appassionati e appassionate. La doppietta rappresenta un passo importante per lo sport azzurro e fa sognare gli italiani. La competizione continua con grandi aspettative.
Come e più di una favola. E’ tutta colorata d’azzurro la ‘superbike’ dello sci e lascia sulla neve una scia di pura felicità. Nell’ultima giornata di gara a Livigno, sotto una fitta nevicata, splende un sole accecante per l’Italia che nello ski cross, disciplina del freestyle tutto coraggio e adrenalina, tattica e sangue freddo, realizza una doppietta da sogno con un oro e un argento che non fa che mettere il sigillo su una edizione record per il Team Italia: sono dieci i podi più alti, bottino mai raggiunto in una edizione dei Giochi invernali, un traguardo che neanche inguaribili ottimisti osavano ipotizzare alla vigilia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Italia da sogno nello ski cross! Doppietta azzurra: Deromedis oro, Tomasoni argentoL’Italia conquista due medaglie d’oro nello ski cross a Livigno, con Deromedis e Tomasoni che salgono sul podio.
Olimpiadi, Italia da sogno nello ski cross: Deromedis vince l'oro, Tomasoni l'argento. | Dove possiamo ancora vincere Durante la penultima giornata delle Olimpiadi, l’Italia ha conquistato due medaglie nello ski cross grazie a Deromedis, che ha ottenuto l’oro, e Tomasoni, che ha portato a casa l’argento.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 21 febbraio; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, lunedì 16 febbraio; Olimpiadi, da Lollobrigida a Brignone: le medaglie delle donne.
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 27Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski crossLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski cross ... tg24.sky.it
Olimpiadi, ecco il decimo oro per l’Italia! Doppia medaglia nello ski cross con Simone Deromedis Federico Tomasoni – Le gare di oggi 21 febbraio x.com
Oro e argento! Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno volgendo al termine come sono iniziate per l’Italia, ossia contando medaglie. Stavolta lo show arriva dalla Big Final (a 4) dello ski cross - nella pista di Livigno - che si conferma, tra l’altro, una delle disciplin - facebook.com facebook