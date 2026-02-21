Olimpiadi 2026 Italia da sogno nello ski cross | doppietta con Deromedis e Tomasoni

L’Italia conquista due medaglie nello ski cross ai Mondiali grazie alla straordinaria prestazione di Deromedis e Tomasoni. La loro vittoria deriva dall’impegno intenso e dalla preparazione tecnica, che hanno portato a un risultato storico. La gara si è svolta sulla neve di Cortina, attirando l’attenzione di appassionati e appassionate. La doppietta rappresenta un passo importante per lo sport azzurro e fa sognare gli italiani. La competizione continua con grandi aspettative.

Come e più di una favola. E’ tutta colorata d’azzurro la ‘superbike’ dello sci e lascia sulla neve una scia di pura felicità. Nell’ultima giornata di gara a Livigno, sotto una fitta nevicata, splende un sole accecante per l’Italia che nello ski cross, disciplina del freestyle tutto coraggio e adrenalina, tattica e sangue freddo, realizza una doppietta da sogno con un oro e un argento che non fa che mettere il sigillo su una edizione record per il Team Italia: sono dieci i podi più alti, bottino mai raggiunto in una edizione dei Giochi invernali, un traguardo che neanche inguaribili ottimisti osavano ipotizzare alla vigilia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

