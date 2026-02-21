Olimpiadi 2026 il programma di oggi 21 febbraio | gli italiani in gara orari e dove vederli

Oggi, 21 febbraio, gli italiani scendono in pista per le ultime gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono in programma 12 finali, tra cui discipline come il biathlon e lo sci alpino. La squadra azzurra punta a migliorare il bottino di medaglie e a chiudere in bellezza questa edizione storica. Gli appassionati possono seguire le competizioni in diretta TV o online, mentre gli atleti affrontano le ultime sfide del torneo.

Oggi, 21 febbraio, è il penultimo giorno di gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sono ben 12 i titoli in palio, e l’Italia ha ancora speranza di conquistare nuove medaglie in un’edizione che è comunque già da record per i colori azzurri. Nel biathlon occhi puntati su Lisa Vittozzi nella Mass start. Poi il bob a 4 maschile, con le prime manche alle 10. In programma anche le finali di Curling, con l’Italia purtroppo fuori dai giochi. Torna ancora in gara Francesca Lollobrigida, nella mass start del pattinaggio di velocità. De Silvestro e Boscacci cercano gloria nella staffetta mista di sci alpinismo.🔗 Leggi su Lapresse.it

Olimpiadi 2026, il programma di oggi 12 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederliOggi, giovedì 12 febbraio, si svolge la sesta giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi 2026, il programma di oggi 13 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederliOggi, venerdì 13 febbraio, i riflettori sono puntati sugli atleti italiani impegnati nella settima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si svolge tra gare di sci alpino e biathlon in diverse location del comprensorio.

